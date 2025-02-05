◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール4日目（4日、宮崎）井上温大投手が木の花ドームでブルペン入り。居合わせた阿部慎之助監督から「きのう、見たか？」と声をかけられる場面がありました。阿部監督はその前の日の夕方に地元テレビに生出演。期待する選手として井上投手の名前をあげていました。井上投手は「名前を出してもらえるのはありがたいことなんで、なんとかしてその期待に応えようと思います」と表情を引き締めました