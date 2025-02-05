[５日 ロイター] - ５日の金価格は過去最高値を更新した。トランプ米大統領が世界最大の金消費国である中国に課した関税に中国も報復する中、安全資産の金に買いが集まった。金現物は１オンス＝２８４８．９４ドルの最高値を付けた後、００４４ＧＭＴ（日本時間午前９時４４分）現在は０．２％高の２８４７．３３ドル。ニューヨーク金先物は２８７６．１０ドルで推移している。