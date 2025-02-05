1.5兆円大台載せるも 目標達成は厳しく農林水産省のまとめによれば、24年の農林水産物・食品の輸出額は前年比3.7％増の1兆5073億円と続伸した。中国・香港向けは引き続き水産物輸入規制の影響を受けたものの、その他の輸出先合計では15％の大幅な増加をみせ、初の1.5兆円台に載せた。10年間では2.5倍近い急成長。ただ「25年までに2兆円」とする政府目標の達成は厳しそうだ。米国、台湾、韓国をはじめとする上位国が2ケタの伸びを記