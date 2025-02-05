物語コーポレーションが全国101店舗を展開する「寿司･しゃぶしゃぶ ゆず庵」は2月18日から、『春の牛たん食べ放題』を開催する。食べ放題「牛たん付き 贅沢コース」(税込5,478円)を販売。単品メニュー「牛たんしゃぶしゃぶ」(税込539円)も取りそろえる。開催期間は4月上旬まで。【あわせて読みたい】ステーキガスト、2月9日の肉の日記念「サーロインステーキ(約300g) & 熟成赤身(みすじ)ステーキ(約150g)」を1,129円引きで提供