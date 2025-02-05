若宮ノ東遺跡（高知県南国市篠原）から出土した弥生時代後期末〜古墳時代初めの土器片に、２文字の漢字が刻まれている可能性が高いとする調査報告書を、高知県立埋蔵文化財センターがまとめた。この時代に２文字以上の漢字が見つかるのは極めて珍しいとされる。土器片は７〜２８日（土曜休館）、同センターで一般公開される。入場無料。（小野温久）報告書は専門家の鑑定などを基に作成された。報告書によると、土器片は２０１