まるで、リプレー映像を見ているかのようだった。2月4日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024−25」の第2試合では、BEAST Xの猿川真寿（連盟）が登板。2局連続で混一色・対々和、山ゼロからのロンアガリ、1万2000点獲得の超レア現象を発生させた。【映像】超レアな2局連続アガリが生まれた瞬間まずは東3局1本場だ。猿川は1・8索、發と3つの対子がある配牌から8索をポン。数巡後には1索も鳴き、4・7索待ちで構えた。その後、