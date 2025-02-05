ロッテは11日、昭文社の人気旅行ガイドブックシリーズ『ことりっぷ』とのコラボレーション企画第14弾として、「小さなチョコパイ」「ふんわりプチケーキ」の2ブランドから新商品を発売する。【写真】金沢の「思い出のスイーツ」上位の「甘味カフェ 茶ゆ」外観今回は初めての試みとして、同書の読者にアンケートを実施し、「思い出に残る旅先のスイーツ」を調査。そのスイーツをあつかう店とコラボした。金沢の人気スポット・