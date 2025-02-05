【WWE】SMACK DOWN（1月31日・日本時間2月1日／インディアナ・インディアナポリス）【映像】“フェイントエルボー”で失神ダウンの瞬間とあるレスラーが繰り出した必殺技が話題となっている。死角からフェイントのエルボー攻撃を繰り出すと、相手はたまらず失神。クリティカルすぎる大技にファンが騒然となった。注目を集めているのは技巧派のメキシコ人レスラーのアンドラデ。新日本プロレスに所属していた際はラ・ソ