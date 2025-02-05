食楽web ●鯨肉を使った食文化が残る北海道・函館市。『函館魚市場食堂 魚いち亭』では、「鯨の竜田揚げ」を食すことができます。 北海道南部の函館市では、鯨肉を使った食文化が今も息づく数少ない地域です。鯨肉を使った料理は戦後の日本で貴重なタンパク質の補給として一時的に利用されましたが、函館では長い冬を乗り越えるための栄養源とされ、食文化として根付いた背景があります。 函館駅に残る雪。北海道の冬は長い