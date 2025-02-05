冬の移籍市場がクローズしたが、アーセナルは若手DFエイデン・ヘブンをマンチェスター・ユナイテッドに放出しただけで、獲得選手なしに終わった。懸念は最前線のストライカーで、ガブリエウ・ジェズスが負傷で長期離脱中。実質的に9番ポジションをカイ・ハフェルツのみでリーグ後半戦を戦うことになった。英『Telegraph』は「弱体化は明白」だとアーセナルの後半戦に警鐘を鳴らしている。「ジェズスの負傷により、アーセナルの前線