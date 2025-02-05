¿©³Úweb ¥é¥ó¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë½ÂÃ«¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£Ì£¤âÊ·°Ïµ¤¤â¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÌ¾Å¹¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢½ÂÃ«¥é¥ó¥Á¤Ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£ ¶Ë¾å¤Þ¤°¤íÐ§¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ø¤Þ¤°¤í¤È¥·¥ã¥ê¡Ù 2021Ç¯¤Ë½ÂÃ«¡¦µÜ±×ºä¾å¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¤Þ¤°¤í¤È¥·¥ã¥ê¡Ù¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¶Ã¤­¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ë¤Þ¤°¤íÐ§¡£¶äºÂ¤ÎÄ¶Í½Ìóº¤ÆñÅ¹¡Ø¤Ï¤Ã¤³¤¯¡Ù¤Îº´Æ£ÇîÇ·»á¤¬