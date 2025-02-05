台湾版『花より男子』でヒロインも務めた女優のバービィー・スー（徐熙媛）さんと、夫ク・ジュンヨプとの最後の幸せだった姿が公開された。【写真】バービィー・スーさんの遺産は130億円…2人の夫はどうなる先立って2月3日、複数の海外メディアは、バービィー・スーさんが日本滞在中、インフルエンザによる肺炎で2日午前に亡くなったと報道。享年48歳。報道によると、彼女は家族とともに1月29日に日本へと向かったが、当初から風邪