伝説的なカーバトル漫画「頭文字D」が、新たな形で日常に溶け込むグッズとして登場した。成田空港のターミナル2の出国審査後のエリアにある店舗「秋葉原PLUS」で、「頭文字D」第1巻のデザインを再現したユニークなランチボックスが販売されている。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この商品は、ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」が企画・販売を手掛けたもの。300個限定生産の一部が成田空港に並ぶ形となっ