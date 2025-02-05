『WeWork 渋谷スクランブルスクエア』に2拠点目を開設スバルは2025年2月にAI開発拠点の『スバルラボ（SUBARU Lab）』における機能をソフトウェア全般の開発へと広げ、新たなオフィスをWWJ（WeWork Japan）が展開するフレキシブルオフィス『WeWork渋谷スクランブルスクエア』内に開設した。これにより『スバルラボ』は2020年に開設した『H1O渋谷三丁目』内の拠点と合わせて2拠点体制となった。この拡張により、クルマのハードウェア