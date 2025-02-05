[キーウ ４日 ロイター] - 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長は４日、ウクライナの送電設備を視察し、ロシアの送電網への攻撃による核リスクを警告した。グロッシ氏は「キエフスカ変電所にいる。ここはウクライナの電力網の重要な部分であり、原子力の安全に欠かせない」とＸに投稿。「原子力事故は発電所への直接攻撃だけでなく、電力供給の途絶によっても発生する可能性がある」と指摘した。グロッシ氏はウクラ