全米野球記者協会（BBWAA）は4日（日本時間5日）、今年の米国野球殿堂に投票された394枚の投票用紙のうち、81％にあたる321枚の投票結果を公開。公開された投票は全てイチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）に投票しなかった唯一の記者は判明しなかった。イチロー氏は今年、候補者資格1年目で史上初めて日米の野球殿堂入りを果たした。日本での得票率は92.6％、米国での得票率は99.7％で満票まで1票足