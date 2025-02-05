[５日 ロイター] - イスラム組織ハマスの幹部は、トランプ米政権と接触し、協議を行う用意があると述べた。ロシアの国営通信社ＲＩＡが５日、インタビューでの発言を伝えた。それによると、ハマス政治部門幹部のアブ・マルズーク氏は「トランプ政権との接触と協議の用意がある」とし、「われわれはこれまで、バイデン前政権、トランプ政権、あるいは他のいかなる米政権との接触にも反対しなかった。全ての国際的な当事者との協