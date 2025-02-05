Kylie Madry[メキシコ市 ４日 ロイター] - メキシコのエブラルド経済相は４日、トランプ米大統領が同国からの輸入品に対する２５％の関税賦課を表明していることについて、実施が延期される１カ月間は両国が発動回避に向けた合意に至るのに十分過ぎる猶予との見方を示した。トランプ氏は３日、合成麻薬や不法移民の取り締まりでメキシコの合意が得られたとして、関税実行を１カ月延期した。エブラルド氏は与党議員との会合後に