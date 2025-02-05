HKT48などさまざまなアイドルグループで活躍し、現在はライバーとして活動している古森結衣（27）が4日、自身のインスタグラムを更新し、結婚＆出産を発表した。【写真あり】和装が似合う…元HKT48・古森結衣、結婚＆出産を報告古森は「皆様にご報告があります」というコメントとともに、結婚式の様子と思われる和装の写真と文書を投稿。「いつも応援してくださる大切なファンの皆様」宛てで、「私事で大変恐縮ではございます