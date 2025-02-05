バイエルンは4日、カナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィスとの契約延長を発表した。なお、新契約は2030年6月30日までとなる。現在24歳のA・デイヴィスはメジャーリーグ・サッカー（MLS）のバンクーバー・ホワイトキャップスでプロデビューを飾り、2019年1月にバイエルンへ完全移籍で加入した。爆発的なスピードを武器に左サイドバックの主力として活躍し、ここまで公式戦通算220試合で12ゴール34アシストを記録し、5度のブンデ