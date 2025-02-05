Yoshifumi Takemoto［東京５日ロイター］ - 自民党の資産運用立国議連（会長：岸田文雄前首相）が５日会合を開き、読売新聞が３月から算出を開始する新株価指数「読売３３３」について読売側からヒアリングを行った。読売側は同指数について、中小型株・地方企業にも焦点を当てることで、大企業の株価の動きに左右されやすい日経平均とは異なった動きをすると期待されると説明。これを受けて岸田氏は「３３３という指数を