GIF: OpenAI ChatGPTがネットの深い海に潜ってくれるようになります。 OpenAIが、ネットをディープに検索しまくって詳細な回答を生成する機能「Deep Research（ディープリサーチ）」をChatGPTへテスト実装しました。現在はProプランのブラウザ版のみの提供となっていますが、今後Plus/Teamプランでも利用可能になると発表されています。公式サイトではDeep researchの仕組みを…幅広い分野の