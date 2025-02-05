物価高に賃上げが追いついていません。去年の実質賃金は、物価高の影響で前年比3年連続のマイナスとなりました。厚生労働省が発表した毎月勤労統計の速報値によりますと、2024年の働く人一人あたりの給与は平均で34万8182円で、前の年から2.9％増えました。33年ぶりの高い伸びとなっています。しかし、名目賃金に物価の動きを反映させた実質賃金は、物価高が続いている影響で前年に比べ0.2％減少し、3年連続のマイナスとなっていま