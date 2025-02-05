現場付近に手向けられた花＝5日午前、神奈川県逗子市神奈川県逗子市で2020年、マンション敷地の斜面が崩落し、県立高3年の女子生徒＝当時（18）＝が直下の市道で巻き込まれ死亡した事故の発生から5日で5年となった。現場には朝から近くの住民らが訪れ、花を手向けて追悼した。この日午前、献花した桐ケ谷覚市長は「何年たってもご遺族の思いは消えることはないだろう。事故を風化させることなく、安全対策の教訓としたい」と話