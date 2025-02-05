昨年の東京都知事選を巡り、立候補した前参院議員の蓮舫氏の選挙事務所に安倍晋三元首相銃撃事件をうかがわせるような手紙を送り金銭を要求したとして、警視庁は5日までに、強要未遂の疑いで、仙台市の男（52）を逮捕した。