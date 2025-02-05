南海トラフ地震など大規模災害の発生に備え、三重県志摩市で4日、応急仮設住宅の建設手順などを確認する訓練が行われました。応急仮設住宅は、災害で住宅に被害を受けた被災者が一時的に生活する場所で、訓練には県や市町の職員らが参加しました。訓練では、去年発生した能登半島地震を例に、建設スケジュールや連絡体制など、応急仮設住宅を建設する際の流れを確認した後、参加者は志摩市内にある建設候補地を訪れ建設資材の搬入