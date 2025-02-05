中国が自主開発した深度7000メートル級の有人潜水艇「蛟竜号」は現在、アップグレードと改造を進めています。今年2月にはプール試験を完了し、3月には応用海上試験が予定されています。中国大洋事務管理局によると、乗組員と技術スタッフは現在、「蛟竜号」のアップグレードと改造作業に取り組んでいます。主な改良点は7000メートル級の大容量、長寿命、高エネルギー密度のフレキシブルリチウム電池システムなどの重要部品のアップ