埼玉県八潮市で起きた道路の陥没事故を受け、三重県内でも4日から下水道管の緊急点検が始まりました。1月28日、埼玉県八潮市で発生した道路の陥没事故ではトラックが穴に転落し、現在も救助活動が続いています。下水道管の破損などが原因とみられ、今回の事故を受けて国土交通省は全国の下水道管理者に大型の下水道管の緊急点検を要請しました。県内では川越町と四日市市にある2つの浄化センターにつながる直径2メートルの大型下水