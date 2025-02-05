米国で、男の友人が「銃弾は避けられる」と主張したため、弾丸回避能力を試すために胸を撃ったところ、射殺したとして過失致死の罪で逮捕された。米メディア「ＡＢＣ４ユタ」が先日、報じた。アシュトン・ジョナサン・マン容疑者（２３）は、２日午前４時過ぎ、第２級重罪過失致死罪と銃器関連の第３級重罪で逮捕された。ユタ州ソルトレイク郡に提出された容疑宣誓供述書によると、男性が胸を撃たれたとの通報を受け、統一警