【ソウル聯合ニュース】韓国食品大手の農心は５日、日本の札幌で４日開幕した「さっぽろ雪まつり」と同時開催されるスケートリンク「スマイルリンクさっぽろＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ辛ラーメン」に協賛したと発表した。スケートリンクは大通公園３丁目西に設けられ、１１日まで運営される。同社は「冬の『辛い』は、もっとたのしい！」をスローガンに１日から辛ラーメンの無料試食会を行っており、１日当たり３０００人以