ドジャースは４日（日本時間５日）、２０２５年のコーチングスタッフを発表した。Ｄ・エベル氏（５８）は三塁ベースコーチとして７年目を迎え、外野手の指導も行う。Ｂ・マクダニエル氏（４１）が育成統合コーチでコーチングスタッフに正式加入し、シニアアドバイザーを務めていたＣ・ウッドワード氏（４８）が一塁ベースコーチと内野守備を担当。昨季は大谷翔平投手（３０）の史上初の「５０―５０」を支え、マーリンズの新監