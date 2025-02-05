女子プロレスラーの“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが３日、横浜市鶴見区の総持寺で節分の豆まきに参加した。尊敬するアントニオ猪木さんの墓所がある同寺。豆まきでは、元プロレスラーでタレントの佐々木健介＆北斗晶夫妻、俳優の西岡徳馬、タレントのせんだみつおらと「福は内」の掛け声と共に豆をまいた。その後、Ｓａｒｅｅｅは、佐々木＆北斗夫妻らと共に猪木さんの墓所を訪れた。昨年は２冠王となり女子プロレスの頂点に立った