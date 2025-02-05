大阪府東大阪市の山中で男性の切断遺体が見つかった事件で、府警は5日、遺体は大阪市に住む国土交通省職員の神岡孝充さん（52）と判明したと明らかにした。死体遺棄容疑で逮捕した男（28）と同じマンションで、府警が経緯を調べる。