トランプ米大統領＝３日、米ホワイトハウス/Kevin Dietsch/Getty Images（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領が、９日にルイジアナ州ニューオーリンズで開催されるアメリカンフットボールＮＦＬの王座決定戦「スーパーボウル」を観戦することがわかった。ホワイトハウスの当局者が明らかにした。当局者によれば、参加者のリストは現在準備が進められているが、ルイジアナ州出身のジョンソン下院議長にも声がかかっているという。トラン