米大手タレント事務所「クリエーティブ・アーティスツ・エージェンシー（CAA）」が3日、ジョー・バイデン前大統領（82）と契約を結んだと発表した。CAAはドジャースの大谷翔平投手（30）や俳優の西島秀俊（53）、音楽ユニットのYOASOBIとも代理人契約を結んでいる。米FOXニュースは4日、タレント出身のトランプ大統領が記者団からバイデン氏について聞かれ「冗談だろ？」と驚がくの表情を見せたと報道。「タレント事務所と契約