この冬一番の寒気が流れ込んでいる影響で山沿いを中心に県本土は雪となっています。 雪や強風のため、交通にも影響が出ています。 はじめにバスです。 ・南国交通は一部の便が運行見合わせを決めています。 ・鹿児島交通とJR九州バスは一部区間が運休しています。 ・鹿児島市バスは始発から通常運行しています。 ・高速バスは、鹿児島と福岡を結ぶ「桜島号」の一部の便が運休、鹿児島と熊本を結ぶ「きりしま号」の終日運休が