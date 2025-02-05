ＪＲ東日本は、３月１５日のダイヤ改正で、松本と東京方面を結ぶ特急あずさの下りについて、午後５時以降の時間帯は、始発を新宿から東京に切り替える。訪日外国人客（インバウンド）の利用増を踏まえ、新幹線などからの乗り継ぎをしやすくして、上高地や白馬といった観光地に向かう乗客の利便性を高める狙いがある。（山口正雄）あずさは１日に上下各１６本が運行。東京方面からの下りは現在、午後４時４５分発の４１号が唯一