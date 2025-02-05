アメリカのトランプ大統領はパレスチナ自治区ガザについて、アメリカが所有し経済開発を進める考えを示しました。【映像】トランプ氏「不発弾や武器の回収に責任を持つ」「アメリカはガザを引き継いで所有する。不発弾や武器の回収に責任を持つ」（トランプ大統領）トランプ大統領は4日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談しました。トランプ大統領は会談終了後の記者会見で、ガザをめぐるイスラエルとハマスの停戦の維持を望