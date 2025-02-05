【新華社天津2月5日】中国国家石油天然気管網集団（国家管網集団）傘下の天津液化天然ガス（LNG）受け入れステーションの埠頭(ふとう)で立春に当たる3日、ロシアからのLNG6万5千トンを積んだタンカー「グランドエレナ」が順調に接岸した。春節（旧正月）期間最初のLNGタンカーを受け入れ、同ステーションはこの時期の京津冀地域（北京・天津・河北2市1省）のエネルギー安定供給を支えている。天津LNG受け入れステーションは12