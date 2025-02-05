岸田前総理の演説会場に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われている男の裁判員裁判が始まりました。25歳の被告が法廷で語った内容とは…。■争点の一つは「殺意があったかどうか」黒いジャケットに眼鏡姿で法廷に現れた木村隆二被告。木村被告はおととし4月、和歌山市の漁港で選挙の応援に訪れていた当時の岸田総理の近くに手製の爆発物を投げ込んで、2人にけがをさせたなどとして殺人未遂など5つの罪に問わ