松江ゆかりの作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の代表作「怪談」にちなんだ「怪談パン」4品が誕生した。八雲の妻セツの誕生日である4日、松江市内のパン店で販売が始まった。総務省の制度を活用して、2022年12月から飲食店情報サイト運営会社「ぐるなび」（東京）から松江市に派遣されている、地域活性化起業人の寺島奈実さんが昨年から取り組む「怪談グルメ」の第4弾。これまでは主に観光客を対象にしたスイーツや料