イリソ電子工業が急騰、マドを開けて一時２０％近い上昇をみせ昨年１１月８日ザラ場以来となる３０００円大台を回復した。車載用を中心に高い競争力を持つコネクターメーカー大手で、昨年は旧村上ファンド系アクティビストの株式買い増しなどで話題となった経緯もある。株価は約半年にわたり底値ボックス圏での往来を続けていたが、目先もみ合い離脱の動きをみせている。同社は４日取引終了後２５年３月期業績