５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円８５銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円５０銭弱のドル安・円高となっている。 ４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円３４銭前後と前日に比べて４０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された２４年１２月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数が市場予想を下回ったことなどが影響し、一