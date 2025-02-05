ニトリホールディングスが冴えない。４日の取引終了後に発表した１月度の月次国内売上高で、既存店売上高が前年同月比６．３％減と３カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 テレビＣＭ効果やニトリ５７周年記念創業祭などによりリビングルーム家具、家電などの売り上げが好調だったものの、前年１月度はニトリ商品がテレビ番組で取り上げられ売り上げが大きく伸長していたことから、その反動によ