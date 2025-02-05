ＴＩＳは大幅続伸。４日取引終了後に４～１２月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比２．９％増の４１６５億６１００万円、営業利益は同２．７％増の４８８億８４００万円だった。顧客のデジタル変革需要をはじめとするＩＴ投資ニーズが追い風となった。堅調な決算内容を好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS