気象庁によりますと、中国地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっているということです。 【写真を見る】【大雪情報】“最強寒波”到来あす（6日）までの24時間に多い所で岡山県北部（山地）35cm・岡山県北部（平地）15cm・岡山県南部7cmの降雪の見込み【5日午前発表】 岡山県北部では、５日昼過ぎから６日未明にかけて大雪となる見込みです。