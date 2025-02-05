今回放水されたターミナスダムの貯水池であるカウェア湖＝２０２２年/Bing Guan/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）米陸軍工兵部隊が先月３１日、カリフォルニア州中部にある二つのダムを放水し、約８３億リットルの水を流出させたことがわかった。この動きは、大規模な山火事が発生した同州南部に水を送るというトランプ大統領の誤った意図に基づく命令を受けたものだ。トランプ氏は３１日と今月２日に自身のＳＮＳ「トゥルース・