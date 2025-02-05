元プロバスケットボール選手のマイケル・ジョーダン（61）の息子のマーカス・ジョーダン（34）が5日（現地時間4日）、コカイン所持の容疑で逮捕されたと海外メディアが報じた。【動画】ナイキを救ったマイケル・ジョーダンとの契約秘話…映画『AIR/エア』本編映像（熱い交渉篇）報道によると、オーランド郊外の線路でマーカスの車が動けなくなっているのを警官が発見。車内はアルコールの匂いがあり、同容疑者が所持していた袋