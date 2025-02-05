[ワシントン ４日 ロイター] - 米国を訪れているイスラエルのネタニヤフ首相は４日、サウジアラビアとの和平にコミットしており、その目標を達成できると信じていると述べた。ワシントンで記者団に「私は（米国のトランプ）大統領がその達成にコミットしていると知っており、サウジの指導者も実現に関心を持っていると思う。だから、うまくいき成功すると思う」と語った。