Douglas Gillison[ワシントン ４日 ロイター] -  米下院金融サービス委員会のヒル委員長（共和党）は４日、暗号資産（仮想通貨）を含めたデジタル資産の発展に寄与する政策策定に従事する上下両院合同作業部会を立ち上げると明らかにした。トランプ政権の仮想通貨問題責任者を務めるデービッド・サックス氏らと共同で会見したヒル氏は、新たな法案を策定し、デジタル資産に対する規制の枠組みを明確にする考えを示した。